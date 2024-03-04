رئيس هيئة النزاهة: سنكشف عن أسماء كبيرة متهمة بالفساد خلال الأيام القادمة

2024-03-04 11:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واع - وسام الملا

أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الاثنين، أن الهيئة ستكشف عن أسماء كبيرة متهمة بالفساد خلال الأيام القادمة، مشيراً الى أن البرنامج الحكومي منحنا دافعاً معنوياً كبيراً في مكافحة الفساد.

وقال حنون، خلال لقاء له ضمن فعاليات ملتقى الرافدين وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البرنامج الحكومي منحنا دافعاً قوياً في مجال مكافحة الفساد"، مؤكداً "تحقيق طفرات ومنجزات كبيرة بناء على توجيهات البرنامج الحكومي".

وأشار إلى، أن "الهيئة أطلقت حملة (من أين لك هذا؟) التي تركزت على الكسب غير المشروع وعن مصادر الأموال ومشروعيتها، كما أنها توجهت لتفعيل الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع الوزارات، إضافة إلى العمل مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني".

وأكد حنون: "حققنا منجزات كبيرة خلال السنة الماضية، وهي منجزات لم تستطع تحقيقها المنطقة العربية".

وأوضح، أن "عمل هيئة النزاهة هو تشخيص الفساد وإرسال ملفات الفساد إلى القضاء"، مستدركاً بالقول: "لم نغادر أي حالة تعرض على وسائل الإعلام إلا وتم التحقق منها".

ولفت إلى، أنه "منذ تسلمنا المسؤولية لم نسمح بالضغوط السياسية، و⁠لم نستجب إلى أي تدخل سياسي".

وأكد حنون، أن "الدعم الحكومي أعطى مساحة إلى هيئة النزاهة"، مشيراً إلى أن "الهيئة ستكشف عن أسماء كبيرة خلال الأيام القادمة".