انطلاق أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في بغداد

2024-03-04 11:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أنطلقت، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمرالعام لاتحاد الجامعات العربية في بغداد.

وجاء ذلك خلال عقد الاجتماع الاول للمكتب التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية في رحاب جامعة بغداد "لمناقشة عدد من المحاور المدرجة على جدول الأعمال تمهيدا لانطلاق أعمال المؤتمر العام للاتحاد بالتزامن مع الذكرى الستين لتأسيسه".

وأكد الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة أن "العراق من الدول الأعضاء المؤسسة لاتحاد الجامعات وأن حضور رؤساء الجامعات العربية للمشاركة في فعاليات المؤتمر العام الذي تستضيفه العاصمة بغداد للمرة الأولى يدفع باتجاه المزيد من التكامل بين المؤسسات التعليمية العربية".

واعرب الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية "عن سعادته لاستضافة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في جامعة بغداد ،فيما كشف عن ثلاثين طلبا من الجامعات العربية للانضمام إلى الاتحاد".

من جانبه رحب رئيس جامعة بغداد بهاء إبراهيم إنصاف "باستضافة المكتب التنفيذي للاتحاد وأعمال المؤتمر العام الذي سيوفر مناخا إيجابيا للتعاضد والتعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات العراقية ونظيراتها العربية".

واكد رئيس جامعة بغداد، أن" العراق يمضي في بناء جميع الميادين الحكومية،ويعمل على تحفيز البحث العلمي لدى الطلبة والباحثين، مبينا ان "جامعة بغداد هي قبلة الدارسين".

ودعا إنصاف"الى التعاون في دعم الابحاث وجودة التعليم في العراق، مشيرا الى ان" الوزارة تقدم نحو 250 برنامج للماجستير و155 لبرنامج الدكتوراة ، وكذلك لديها 6000 من الكوادر التدريسية في جامعة بغداد".