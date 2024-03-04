الصناعة تعلن افتتاح مراكز تسويقية لبيع الإطارات بخمس محافظات

2024-03-04 11:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، افتتاح مراكز تسويقية لبيع الإطارات في خمس محافظات، وفيما حددت مواقعها وتوزيعها الجغرافي، أكدت أن منتجات الشركة العامة للصناعات المطاطية والإطارات تنتج بمكائن متطورة وذات جودة عالية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة للصناعات المطاطية والإطارات، افتتحت مراكز تسويقية في عدد من المحافظات لبيع منتجاتها من الإطارات بمختلف الأحجام وبجودة عالية".

وأضافت الجبوري، أنه "تم افتتاح المراكز في محافظات بغداد وبابل والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة والديوانية، وكذلك في محال تجارية ومجمعات تابعة للقطاع الخاص لبيع منتجات الشركة من إطارات سيارات الصالون والحمل الخفيف والإطارات الزراعية"، مؤكدة أن "وزارتها تعتزم افتتاح مراكز تسويقية أخرى في بقية المحافظات".

ولفتت إلى أن "الإطارات تنتج بمكائن متطورة وتكنولوجيا عالمية وتمتاز بمواصفاتها وجودتها العالية وملاءمتها للأجواء العراقية"، مبينة أن "مراكز البيع توزعت في العاصمة بغداد بمجمع المشن وبمنطقة المشتل، أما في محافظة النجف الأشرف فتوزعت قرب نادي التضامن وفي ناحية الحيدرية.

وتابعت: "أما في كربلاء المقدسة، فتوزعت في قضاء الحسينية، وقرب محطة وقود الخطابية، وفي محافظة الديوانية توجد في مقر مصنع إطارات الديوانية، وفي محافظة بابل تتوزع في حي نادر الواقع بمدينة الحلة".