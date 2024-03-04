2024-03-04 11:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ارتفعت معدلات التضخم السنوي في تركيا خلال فبراير 2024 بـ 67.07% مقابل توقعات عند 65.74%، وذلك بعد أن ارتفع بشكل طفيف خلال يناير من العام ذاته إلى 64.86%. هذا وبلغ متوسط معدل التضخم في تركيا 35.06% في الفترة من 1965 حتى 2024، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 138.71% في مايو […]

ظهرت المقالة ارتفاع التضخم السنوي في تركيا بما يفوق التوقعات إلى نحو 67% في فبراير أولاً على ايرث نيوز.