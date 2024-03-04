2024-03-04 11:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاثنين ، ضبط 390 كغم من المخدرات وإلقاء القبض على 1431 متهمًا خلال شهر شباط الماضي. وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أن “الشمري أعلن ضبط 390 كيلوغراماً من المواد المخدرة خلال شهر شباط الماضي و9 أطنان من المؤثرات العقلية والقبض على1431 متهماً […]

ظهرت المقالة بينهم تجار اجانب..اعتقال أكثر من ألف متهم بالمتاجرة والتعاطي خلال شهر شباط أولاً على ايرث نيوز.