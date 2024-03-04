2024-03-04 11:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الاثنين، ان منجزات الهيئة في العام الماضي تفوقت على عمل بقية الدول. وقال حنون في كلمة له في ملتقى الرافدين للحوار تابعته “ايرث نيوز”: “لو قارّنا منجزات الهيأة في العام الماضي لوجدنا انها تفوقت على عمل كل هيئات النزاهة الأخرى في بقية الدول”. واشار إلى […]

ظهرت المقالة القاضي حنون: منجزات هيئة النزاهة تفوقت على عمل بقية الدول أولاً على ايرث نيوز.