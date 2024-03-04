2024-03-04 11:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إطلاق الأعمال التنفيذية الخاصة بمشروع مدينة الغزلاني السكنية الجديدة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن ميدانياً إطلاق الأعمال التنفيذية الخاصة بمشروع مدينة الغزلاني السكنية الجديدة في محافظة نينوى”.

ظهرت المقالة السوداني يعلن ميدانياً إطلاق الأعمال التنفيذية بمشروع مدينة الغزلاني في نينوى أولاً على ايرث نيوز.