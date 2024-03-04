الذهب يقترب من أعلى مستوياته خلال شهرين

2024-03-04 11:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهرين، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، بعد قراءات اقتصادية أمريكية ضعيفة الأسبوع الماضي عززت احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في يونيو/ حزيران.

وبحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2081.11 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يحوم بالقرب من 2088.19 دولارا، وهو المستوى الذي شهده يوم الجمعة عندما بلغ العقد أعلى مستوياته منذ 28 ديسمبر/كانون الأول. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2090.00 دولارا.

ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 884.35 دولارا للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 956.53 دولارا وانخفض المعدنان أكثر من 10% حتى الآن هذا العام ، وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.06 دولارا.



