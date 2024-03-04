اليوم.. خمس مواجهات في انطلاق الجولة الـ18 من دوري النجوم

2024-03-04 11:42:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

تنطلق ظهر اليوم الاثنين مباريات الجولة الـ18 من منافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفــين، بإقامة خمس مواجهات أبرزها موقعة ملعب المدينة التي ستجمع القوة الجوية المتصدر وخصمه فريق النفط.

ويأمل الصقور باستعادة نغمة الانتصارات لتعزيز موقعه وزيادة الفارق مع منافسيه، معولاً على عناصره المميزة من المحليين والمحترفين، فضلاً عن مؤازرة جماهيره. بينما يسعى النفط لأن لا يكون صيداً سهلاً وتقديم مستويات جيدة تسهم بحصد نتيجة إيجابية تؤهله للتقدم في سلم الترتيب.

وفي مباراة أخرى يرفع الشرطة شعار التعويض بمواجهة نفط ميسان، بغية مواصلة رحلة المنافسة على الدرع، وتمثل مباراة اليوم فرصة مناسبة له.

وفي لقاء ثالث يعول الحدود على ارتفاع الروح المعنوية للاعبيه من أجل اجتياز ضيفه أربيل، من جانبه يحل الكرخ ضيفاً على نفط البصرة أملاً منه في تصحيح المسار، عقب خسارته الأخيرة أمام النجف بثلاثية من دون رد.

ويلعب اليوم أيضاً نفط الوسط متذيل القائمة أمام متحديه فريق القاسم.