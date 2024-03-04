2024-03-04 11:42:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوضعت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الخامسة تحت 23 عاماً التي يستضيفها الاتحاد السعودي بمدينة الاحساء من 20 إلى 26 آذار 2024 ، منتخبنا الشبابي في المجموعة الرابعة بمواجهة منتخب أستراليا .وتم خلال القرعة توزيعُ المنتخبات بين أربع مجموعات، بواقع منتخبين في كل مجموعةٍ، يتقابلان بمباراةٍ واحدةٍ في الدور الأول، ثم ينتقل الفائزُ منهم إلى الدور قبل النهائي، وبعد ذلك يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، على أن يلتقي الخاسران لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، وإضافةً إلى ذلك ستقام مواجهتان، واحدةٌ لتحديد صاحبي المركزين الخامس والسادس، والأخرى للسابع والثامن.وتحظى البطولة بمشاركة منتخبات السعودية والأردن والعراق والإمارات، إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر، حيث تمت دعوتهم كضيوف وتلبيةً لدعوة خاصة من اتحاد غرب آسيا لها للمشاركة في هذه النسخة.