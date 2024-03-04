الداخلية العراقية تعلن حصيلة عمليات مكافحة المخدرات خلال الشهر الماضي

2024-03-04 11:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، يوم الاثنين، عن إحصائية للكميات التي تم ضبطها من المخدرات واعتقال المتورطين بترويجها وتعاطيها خلال شباط/ فبراير الماضي، فيما ألقت قوة أمنية القبض على أحد المتاجرين بها في ميسان وبحوزته أكثر من 1500 كغم من مادة الكريستال.

وقال الشمري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم ضبط 390 كيلوغراماً من المواد المخدرة خلال الشهر الماضي، وتسعة أطنان من المؤثرات العقلية، كما تم القبض على 1431 متهماً بالمتاجرة والتعاطي من بينهم تجار دوليون بينهم 16 عراقياً وستة أجانب.

وأضاف، أنه تم ضبط 124 قطعة سلاح و141 عجلة، فضلاً عن قتل اثنين من المطلوبين، وخلال هذه الواجبات كانت خسائر القوات الأمنية ضحية واحدة وثلاثة مصابين اثنان منهم ضباط.

وفي السياق، ألقت قوة من الفوج الرابع التابع للواء الرابع فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، القبض على أحد المتهمين بتجارة المخدرات في منطقة "المدثرة" بمحافظة ميسان، وضبطت بحوزته 1535 غراماً من مادة الكريستال.