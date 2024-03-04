2024-03-04 12:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن القبض على تاجر مخدرات بحوزته اكثر من كيلو ونصف منها في ميسان. وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “الفوج الرابع التابع للواء الرابع فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية تمكن من إلقاء القيض على أحد المتهمين بتجارة المخدرات في منطقة المدثرة بمحافظة ميسان”. واضافت […]

ظهرت المقالة القبض على تاجر مخدرات بحوزته اكثر من كيلو ونصف منها في ميسان أولاً على ايرث نيوز.