استغلال رواتب الموظفين والمتقاعدين لأغراض الاستثمار.. المالية توضح

2024-03-04 12:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت وزارة المالية الاتحادية، يوم الاثنين، توضيحاً بشأن استغلال رواتب الموظفين والمتقاعدين لأغراض الاستثمار، وإيداعها بمصارف خاصة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تابعت باهتمامٍ بالغ ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أحاديث ومعلومات تزعم (استغلال رواتب الموظفين وتوقيفاتهم التقاعدية لأغراض الاستثمار وإيداعها بمصارف خاصة)".

وأشارت إلى أنها تعتمد تواريخ محددة عند تمويل الرواتب وفق آلية الدفع الألكتروني عن طريق نظام المدفوعات(RTGS) الذي يدار من قبل البنك المركزي العراقي والخاص برواتب موظفي الدولة وشبكة الحماية الاجتماعية، وايداعها في الحسابات المصرفية لوحدات الانفاق لدى الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة المفتوحة لدى المصارف الحكومية (حصرا)، بما يضمن انسيابية تمويل الرواتب خلال ساعات لا تتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم التمويل".

وفيما يتعلق بالرواتب التقاعدية، أكدت وزارة المالية اعتمادها بداية كل شهر كأساس للتمويل دون تأخير وتغذية الحسابات المصرفية لهيئة التقاعد الوطنية، عن طريق نظام الدفع الإلكتروني بدل الدفع الورقي، حيث تأتي تلك الإجراءات تنفيذا لمفردات البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء ووزيرة المالية بهذا الشأن".

ودعت الوزارة، الإعلاميين والمهتمين كافة إلى "عدم ترويج وتداول المعلومات والخوض في أحاديث من شأنها إرباك الرأي العام من دون الرجوع إلى المصادر الرسمية والمعتمدة للوزارة لأيضاح وتبيان الحقائق".