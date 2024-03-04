2024-03-04 12:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

تابعت وزارة المالية باهتمامٍ بالغ ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أحاديث ومعلومات تزعم (استغلال رواتب الموظفين وتوقيفاتهم التقاعدية لأغراض الاستثمار وإيداعها بمصارف خاصة). وحرصًا من الوزارة على الشفافية والوضوح، تود توضيح الحقائق التالية للرأي العام بهذا الخصوص .

● تعتمد الوزارة تواريخ محددة عند تمويل الرواتب وفق آلية الدفع الألكتروني عن طريق نظام المدفوعات(rtgs) الذي يدار من قبل البنك المركزي العراقي والخاص برواتب موظفي الدولة وشبكة الحماية الاجتماعية ، وايداعها في الحسابات المصرفية لوحدات الانفاق لدى الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة المفتوحة لدى المصارف الحكومية (حصرا) ،بما يضمن انسيابية تمويل الرواتب خلال ساعات لا تتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم التمويل .

● وفيما يتعلق بالرواتب التقاعدية، اعتمدت الوزارة بداية كل شهر كأساس للتمويل دون تأخير وتغذية الحسابات المصرفية لهيأة التقاعد الوطنية عن طريق نظام الدفع الإلكتروني بدل الدفع الورقي ، حيث تأتي تلك الإجراءات تنفيذا لمفردات البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والست وزير المالية بهذا الشأن .

وعليه تدعو الوزارة الإعلاميين والمهتمين كافة الى عدم ترويج وتداول المعلومات والخوض في أحاديث من شأنها إرباك الرأي العام من دون الرجوع إلى المصادر الرسمية والمعتمدة للوزارة لأيضاح وتبيان الحقائق.