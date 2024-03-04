وزير العدل يؤكد أهمية اعتماد التوقيع الإلكتروني في عمل مؤسسات الدولة

2024-03-04 12:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، أهمية اعتماد التوقيع الإلكتروني في عمل مؤسسات الدولة، فيما شدد على ضرورة تبني نظام إلكتروني شامل.

وذكر شواني في كلمة له خلال منتدى الاقتصاد الرقمي العراقي الأول، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "البقاء على القوانين الحالية سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعارض خطوات تنفيذ الرقمنة مع التشريعات النافذة"، لافتاً إلى أن "عدم اعتماد التوقيع الإلكتروني إلى الآن مثال حي على هذه الإشكالية التي تعاني منها مؤسسات الدولة بتبني نظام إلكتروني شامل".

وأعرب عن أمله أن "يخرج الملتقى بتوصيات تسهم في دعم الحكومة في سياساتها نحو الرقمنة".