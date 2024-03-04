الصحة تعلن زيادة مراكز الرعاية الصحية والأطباء العامين والأدوية

2024-03-04 12:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أوجزت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، منجزاتها خلال فترة الحكومة الحالية، وفيما أشرت أهم تحد أمامها، أعلنت زيادة مراكز الرعاية الصحية والأطباء العامين والأدوية.

وقال وكيل وزارة الصحة خميس السعد، في لقاء معه ضمن فعاليات ملتقى الرافدين وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الصحة ركزت على تأهيل المستشفيات والمراكز المتخصصة، وحققت ذلك في 91 مستشفى ومركزاً صحياً"، لافتاً إلى "تجهيز عدد كبير من المراكز التخصيصية وتحديداً القلبية".

وأضاف السعد، أن "الضمان الصحي أهم مشروع حققته الحكومة، وهو أهم مشروع يساعد في تقديم الخدمة الصحية"، مردفاً بالقول: "عملنا على التوطين الدوائي وبدأنا بدعم وتسهيل الإجراءات لعدد كبير من مصانع الأدوية".

ولفت إلى أن "سياسة وزارة الصحة تتمثل باستدعاء الأطباء إلى العراق بدلاً من سفر المريض إلى الخارج"، مبيناً أن "المستشفيات تدار خلال الفترات السابقة من قبل الصحة العراقية، ولدينا مشروع لإدارتها من قبل شركات أجنبية عالمية".

وأشار إلى أن "الوزارة استطاعت توقيع عقود كبيرة لاستيراد الأدوية بعد زيادة التخصيص المالي"، مبيناً أنه "تمت زيادة مراكز الرعاية الصحية والأطباء العامين والأدوية".

ونوه بأن "هناك تحديات كبيرة أمام وزارة الصحة وأهمها التخصيصات المالية"، مؤكداً أن "وزارة الصحة ولأول مرة مستقلة سياسياً، ووزير الصحة تم تعيينه من قبل رئيس الوزراء وليس تابعاً لكتلة سياسية".

وشدد على أن "وزارة الصحة يجب أن تكون خارج الانتماءات السياسية"، مؤكداً أن "الحكومة الحالية ركزت على أن تكون وزارة الصحة مستقلة".