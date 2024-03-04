2024-03-04 12:42:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، اليوم الاثنين، أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لتحقيق التنمية الاقتصادية مع مختلف الدول المتقدمة.وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،أن"رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية،استقبل اليوم سفير جمهورية طاجيكستان لدى بغداد زبيد الله زبيد زاده"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء بحث تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة".وأكد رئيس الهيئة، أن "الحكومة تولي اهتماماً خاصاً لتحقيق التنمية الاقتصادية مع مختلف الدول المتقدمة، وتوفير دعائم البيئة الاستثمارية المحلية الجاذبة للشركات الدولية الرصينة".وأوضح مكية، أن "الهيئة تعمل على تطوير واقع مؤشراتها في المشاريع الستراتيجية في خارطتها الاستثمارية إزاء القطاعات السكنية والصناعية والزراعية والطاقة المتجددة وغيرها".من جهته، ثمن سفير جمهورية طاجيكستان زبيد الله زبيد زاده، "دور الهيئة الوطنية للاستثمار في تحريك عجلة الاستثمار الوطني تجاه المسارات الدولية، وتنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية، مبدياً استعداد بلاده للتعاون وتنظيم برامج عمل مشتركة بين بغداد ودوشانبي".