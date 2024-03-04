2024-03-04 12:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن مزاعم استغلال رواتب الموظفين وتوقيفاتهم التقاعدية للاستثمار.

وقالت الوزارة في بيان ، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تابعت باهتمامٍ بالغ ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أحاديث ومعلومات تزعم (استغلال رواتب الموظفين وتوقيفاتهم التقاعدية لأغراض الاستثمار وإيداعها بمصارف خاصة)، وحرصًا من الوزارة على الشفافية والوضوح، تود توضيح الحقائق للرأي العام بهذا الخصوص".

وأضافت أن "الوزارة تعتمد تواريخ محددة عند تمويل الرواتب وفق آلية الدفع الالكتروني عن طريق نظام المدفوعات(RTGS) الذي يدار من قبل البنك المركزي العراقي والخاص برواتب موظفي الدولة وشبكة الحماية الاجتماعية ، وايداعها في الحسابات المصرفية لوحدات الانفاق لدى الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة المفتوحة لدى المصارف الحكومية (حصرا) ،بما يضمن انسيابية تمويل الرواتب خلال ساعات لا تتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم التمويل".

وفيما يتعلق بالرواتب التقاعدية، أوضحت الوزارة، أنها "اعتمدت بداية كل شهر كأساس للتمويل دون تأخير وتغذية الحسابات المصرفية لهيأة التقاعد الوطنية عن طريق نظام الدفع الإلكتروني بدل الدفع الورقي ، حيث تأتي تلك الإجراءات تنفيذا لمفردات البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بهذا الشأن".

ودعت الوزارة، وفقاً للبيان "الإعلاميين والمهتمين كافة الى عدم ترويج وتداول المعلومات والخوض في أحاديث من شأنها إرباك الرأي العام من دون الرجوع إلى المصادر الرسمية والمعتمدة للوزارة لإيضاح وتبيان الحقائق".