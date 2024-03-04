مستشار رئيس الوزراء: الحكومة حققت 80 بالمئة من برنامجها خلال عام

2024-03-04 12:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للتنمية الإدارية، رئيس فريق البرنامج الوزاري عقيل الخزعلي، اليوم الاثنين، أن الحكومة حققت 80 بالمئة من برنامجها خلال عام واحد من عمرها.

وقال الخزعلي، خلال لقاء له ضمن فعاليات ملتقى الرافدين وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البرنامج الحكومي اشتمل على 653 إجراءً حكومياً"، مؤكداً أن "الحكومة حققت إنجازاً يتمثل بـ80 بالمئة من برنامجها خلال سنة واحدة من عمرها".

وأضاف أنه "تم تشخيص وجود فجوة تخطيطية تعاني منها أغلب مؤسسات الدولة، ولا يمكن للبرنامج أن يتحول إلى أداة تغير ما لم يتم التحول الإلكتروني إضافة إلى الإرادة"، مؤكداً أنه "لأول مرة تطلق تبسيط الإجراءات في مراجعة دوائر الدولة".