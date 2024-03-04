الاستخبارات التركية تقتل مسؤولة بحزب العمال في عملية أمنية بالسليمانية

2024-03-04 12:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، مقتل مسؤولة في حزب العمال الكردستاني PKK في محافظة السليمانية.

وقالت مصادر إعلامية تركية، إن "الاستخبارات التركية تمكنت من قتل غولسون سيلجير، مسؤولة منظمة الشباب في PKK، وذلك خلال عملية أمنية في السليمانية بإقليم كردستان".

وأضافت، أن" "سيلجير، الملقبة بسارة هوكر رها، كانت مسؤولة عن منظمة شباب PKK في قضاء بينجوين (96 كم شرقي السليمانية)".

واشارت الى، أن "سيلجير شاركت في العمليات ضد تركيا منذ عام 2011، وجندت الشباب في التنظيم، وتعمل في ريف السليمانية منذ عام 2021".