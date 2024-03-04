2024-03-04 12:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اصدرت وزارة الداخلية ، اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، بياناً جديدًا عن النزاع العشائري الذي حصل في قضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار، لافتة الى انه تم ارسال فريقًا من كبار المحققين للتحقيق في هذا الفعل الإجرامي

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "رغم التأكيدات المستمرة من وزارة الداخلية على أهمية الابتعاد عن النزاعات العشائرية التي ترتقي إلى مستوى الإرهاب وإدخال الرعب في قلوب المواطنين وإزهاق الأرواح ، إلا أن البعض ما زال يصر على أن تكون لغة السلاح هي السائدة بدل القانون وإنفاذه، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً".

واضافت، ان "ما حصل من جريمة بحق مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار العميد (عزيز شلال جهل) التي استشهد على إثرها تعد تجاوزاً كبيراً على سلطة القانون".

وشرعت وزارة الداخلية وفقاً للبيان "بعمليات واسعة على إثر النزاع العشائري الذي حصل بين عشيرتين في قضاء الإصلاح ضمن محافظة ذي قار".

وبينت ان "شرطة ذي قار فرضت حظراً للتجوال وطوقاً أمنياً حول المنطقة التي حصل فيها النزاع، بعد أن وصلت تعزيزات من قوات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع لفرض الأمن والقانون في هذه المنطقة".

واكدت، انه "خلال الساعات الأولى من عمليات المداهمة، تم إلقاء القبض على (50) متهماً من طرفي النزاع وفق مذكرات قبض قضائية وضبط العديد من الأسلحة".

كما أرسلت الوزارة "فريقاً من كبار المحققين للتحقيق في حادث استشهاد العميد (عزيز شلال جهل) وما زال الواجب مستمراً لحين إلقاء القبض على جميع المتورطين في هذا الفعل الإجرامي".