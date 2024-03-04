2024-03-04 12:48:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، فرض حظر للتجوال في قضاء الإصلاح بذي قار والقبض على 75 متهماً على خلفية النزاع العشائري.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "رغم التأكيدات المستمرة من وزارة الداخلية على أهمية الابتعاد عن النزاعات العشائرية التي ترتقي إلى مستوى الإرهاب وإدخال الرعب في قلوب المواطنين وإزهاق الأرواح، إلا أن البعض ما زال يصر على أن تكون لغة السلاح هي السائدة بدل القانون وإنفاذه، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً".

وأضافت أن "ما حصل من جريمة بحق مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار العميد (عزيز شلال جهل) التي استشهد على إثرها تعد تجاوزاً كبيراً على سلطة القانون".

وتابعت أنه "تم الشروع بعمليات واسعة على إثر النزاع العشائري الذي حصل بين عشيرتين في قضاء الإصلاح ضمن محافظة ذي قار، كما فرض حظر للتجوال"، مبينة أن "قيادة شرطة المحافظة فرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة التي حصل فيها النزاع، بعد أن وصلت تعزيزات من قوات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع لفرض الأمن والقانون في هذه المنطقة، وخلال الساعات الأولى من عمليات المداهمة، تم إلقاء القبض على (75) متهماً من طرفي النزاع وفق مذكرات قبض قضائية وضبط العديد من الأسلحة".

وأشارت الى أنها "أرسلت فريقاً من كبار المحققين للتحقيق في حادث استشهاد العميد (عزيز شلال جهل) وما زال الواجب مستمراً لحين إلقاء القبض على جميع المتورطين في هذا الفعل الإجرامي".