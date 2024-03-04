شابات العراق يحققن الفوز على نظيراتهن الجزائريات في البطولة العربية لكرة السلة

2024-03-04 12:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للشابات، يوم الاثنين، فوزاً مهماً على المنتخب الجزائري بنتيجة 14-3 ضمن البطولة العربية لكرة السلة "X33" المقامة حالياً في سلطنة عمان.

وقال المدير الإعلامي لاتحاد السلة، عهد فالح، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي سيخوض المباراة الأخيرة أمام المنتخب الكويتي اليوم ليصبح قاب قوسين أو أدنى للتواجد في المباراة النهائية للبطولة بعد النتائج الجيدة التي حققها أمس في المنافسات نفسها".

وأضاف أن "ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة كانت حصيلة اليوم الأول لشابات العراق في البطولة العربية".

وحقق المنتخب العراقي للشابات الفوز على صاحب الأرض والجمهور المنتخب العماني بنتيجة 14-3 نقطة، وعلى منتخب الإمارات بنتيجة 16-4، وآخرها على سلطنة عمان B بنتيجة 20-1، فيما خسر مباراته الوحيدة أمام منتخب مصر بنتيجة 13-9.