تحديد موعد مباريات ربع نهائي كأس العراق لكرة الصالات

2024-03-04 12:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن تفاصيل لقاءات دور ربع نهائي بطولة كأس العراق لكرة الصالات المقررة انطلاقها السبت المقبل بمشاركة ثمانية أندية.

وتقام يوم السبت المقبل الموافق 9 آذار/ مارس الجاري أربع مواجهات حاسمة مؤهلة لدور نصف نهائي البطولة في بغداد والبصرة والنجف.

ويلاقي فريق نفط الوسط ضيفه فريق نينوى في قاعة التضامن بالنجف في الساعة الثانية من بعد الظهر.

بينما يستضيف مصافي الوسط فريق أمانة بغداد في قاعة الشباب بالعاصمة بغداد في الساعة الثانية من بعد الظهر.

في حين يواجه فريق بلدية البصرة نادي الدفاع الجوي في ملعب نفط البصرة في الساعة الواحدة ظهراً.

ويواجه فريق نفط البصرة ضيفه فريق الشرطة في قاعة الأول عند الساعة الثالثة عصراً.