2024-03-04 12:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، توضيحًا بشأن استغلال رواتب الموظفين لأغراض الاستثمار وإيداعها بمصارف خاصّة.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انها "تابعت باهتمامٍ بالغ ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أحاديث ومعلومات تزعم (استغلال رواتب الموظفين وتوقيفاتهم التقاعدية لأغراض الاستثمار وإيداعها بمصارف خاصة)".

وأضاف البيان، انه" "حرصًا من الوزارة على الشفافية والوضوح، تود ان توضح بانها تعتمد تواريخ محددة عند تمويل الرواتب وفق آلية الدفع الالكتروني عن طريق نظام المدفوعات (RTGS) الذي يدار من قبل البنك المركزي العراقي والخاص برواتب موظفي الدولة وشبكة الحماية الاجتماعية، وايداعها في الحسابات المصرفية لوحدات الانفاق لدى الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة المفتوحة لدى المصارف الحكومية (حصرا) بما يضمن انسيابية تمويل الرواتب خلال ساعات لا تتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم التمويل".

وتابع "اما فيما يتعلق بالرواتب التقاعدية، فان الوزارة اعتمدت بداية كل شهر كأساس للتمويل دون تأخير وتغذية الحسابات المصرفية لهيئة التقاعد الوطنية عن طريق نظام الدفع الإلكتروني بدل الدفع الورقي، حيث تأتي تلك الإجراءات تنفيذا لمفردات البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية بهذا الشأن".

ودعت الوزارة في بيانها، الإعلاميين والمهتمين كافة، الى "عدم ترويج وتداول المعلومات والخوض في أحاديث من شأنها إرباك الرأي العام من دون الرجوع إلى المصادر الرسمية والمعتمدة للوزارة لإيضاح وتبيان الحقائق".











