2024-03-04 12:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو مجلس عشائر جنوب الموصل خالد الجبوري، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، أن مجلس المحافظة الجديد في نينوى خيب ظن أهالي المحافظة.

وقال الجبوري في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المجلس خيب ظن الأهالي بسبب الصراعات العديدة الموجودة داخل المجلس والتنقلات ومحاولة استحواذ كل طرف سياسي على حصة أكبر في المحافظة".

وأضاف أن "أهالي نينوى كانوا ينتظرون المجلس الجديد بفارغ الصبر بعد فترة فراغ كبيرة، وذلك بهدف المراقبة وتغيير واقع المحافظة المرير"، لافتا الى ان "ما حصل هو استمرار الصراعات القديمة وهذه الصراعات بلا شك ستؤثر على عمل الحكومة المحلية".

وأشار إلى أن "هذه الصراعات بسبب المصالح والمناصب وليست من آجل خدمة أهالي نينوى، وبالتالي يجب أن تكون هنالك وحدة موقف بين الإطراف المختلفة".

وكان رئيس تجمع مستقبل نينوى عامر البك، حذر الجمعة (23 شباط 2024)، من تأثير الصراعات والانشقاقات في الأحزاب على مستقبل المحافظة.

وقال البك في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "تشكيل الحكومة المحلية كان خطوة جيدة"، مبينا ان "الشارع الموصلي يأمل في أن يتم البدء بانطلاقة جديدة لخدمة المحافظة في المرحلة المقبلة".

وأضاف أن "الموصل كانت تأمل في الخلاص من الزعامات التي تأتي لنينوى من خارج المحافظة وتسيطر على مقاعد وأصوات المواطنين"، لافتا الى ان "ما حصل بعد تشكيل الحكومة الجديدة أعاد الوضع للمربع الأول من سيطرة زعامات من خارج الموصل".

وأشار البك إلى أن "نينوى بحاجة لوحدة جميع الأطراف السياسية والانشقاقات تضر بالمحافظة أمنيا وسياسيا واقتصاديا".

وتشهد محافظة نينوى خلال الأيام الأخيرة انشقاقات في كتل معينة وانضمام لكتل جديدة، وذلك في ظل الحديث عن طموح للحصول على مناصب جديدة في المحافظة.

وكان النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فارس البريفكاني، قدم الخميس (22 شباط 2024)، استقالته من مجلس محافظة نينوى بسبب ظروف شخصية.

وانتخب مجلس محافظة نينوى الاثنين (5 شباط 2024)، عبد القادر الدخيل محافظاً لنينوى لاربع سنوات قادمة بتصويت الأغلبية، ليتم الإبقاء على المحافظ الذي حل بديلا لنجم الجبوري.

بالمقابل، انتخب مجلس محافظة نينوى أيضا احمد الحاصود رئيسا لمجلس محافظة نينوى، حيث توزعت مناصب مجلس محافظة نينوى بين كتلة نينوى لاهلها التي حصلت على منصب المحافظ، وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي حصل على النائب الأول للمحافظ، بينما حصل الاطار التنسيقي على منصب رئيس المجلس.







