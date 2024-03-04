2024-03-04 13:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، استخدام أفضل الأنظمة والمعايير المعتمدة دولياً في مجال الدفع الإلكتروني، فيما أشار إلى إنفاقه سنوياً مئات ملايين الدولارات لتطوير أنظمة البنية التحتية لبناء قاعدة مهمة لتطوير الدفع الإلكتروني في العراق. وقال نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، في كلمة له ضمن منتدى الاقتصاد الرقمي العراقي الأول، وحضره […]

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