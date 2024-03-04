2024-03-04 13:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تحرك الدولار الأميركي في نطاق ضيق خلال تعاملات، الاثنين، تحت ضغط من انخفاض عوائد سندات الخزانة إذ يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أكثر أهمية لاستقاء مؤشرات جديدة بشأن توقيت خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي ) أسعار الفائدة. وارتفعت عملة بتكوين إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين وسط تدفقات كبيرة على صناديق […]

ظهرت المقالة الدولار يترقب مؤشرات من الفيدرالي حول مسار الفائدة أولاً على ايرث نيوز.