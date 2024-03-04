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المالية توضح بشأن استغلال رواتب الموظفين وإيداعها بمصارف خاصة

المالية توضح بشأن استغلال رواتب الموظفين وإيداعها بمصارف خاصة
المالية توضح بشأن استغلال رواتب الموظفين وإيداعها بمصارف خاصة
2024-03-04 13:00:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، بيانا توضيحا بشأن استغلال رواتب الموظفين لأغراض الاستثمار وإيداعها بمصارف خاصّة. وقالت الوزارة في بيان ورد ايرث نيوز ، انها “تابعت باهتمامٍ بالغ ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أحاديث ومعلومات تزعم (استغلال رواتب الموظفين وتوقيفاتهم التقاعدية لأغراض الاستثمار وإيداعها بمصارف خاصة)”. وأضاف […]

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