مفوضية الانتخابات تشارك في ورشة عمل هيئة النزاهة

2024-03-04 13:00:04 - المصدر: مفوضية الانتخابات

شاركت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ممثلة بفريق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد في ورشة عمل اقامتها هيئة النزاهة الاتحادية في المركز الثقافي النفطي يوم الاثنين الموافق 4/3/2024. حيث استعرضت الهيئة آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للوزارات والهيئات المستقلة والمحافظات كافة، من خلال مناقشة التقرير السنوي لعام ٢٠٢٣ واستعراض ما سيتم تنفيذه من الجزء

