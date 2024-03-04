حارس مرمى كربلاء: إدارة العميد لها الدور الأبرز في عودة روح المنافسة

2024-03-04 13:00:04 - المصدر: واع

بغداد – واع – ميثم الخفاجيأكد الحارس المتألق لمرمى فريق كربلاء بكرة القدم، زين العابدين نصيف، أن الدعم الكبير من قبل الهيئة الإدارية للنادي كان لها الدور الأبرز في عودة الفريق الى سكة الانتصارات.وقال نصيف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" الفريق عانى خلال الجولات الماضية من تفاوت في المستوى الفني والنتائج ولكن تمكنا من العودة بفضل إدارة النادي والمتمثلة برئيسها أحمد هدام العامري الذي لم يدخر جهداً في توفير ما يحتاجه الفريق من أجل العودة الى المكانة التي تستحقها كرة العميد".وأضاف نصيف أن" المباراة الأخيرة التي جمعتنا بنادي القاسم، ضمن الجولة الـ 17 من دوري نجوم العراق، لم تكن سهلة، إذ تعرض فريقنا للضغوط بسبب بعض الحالات غير الصحيحة، وعانينا من الارتباك والقلق في المباراة ولكن تمكنا من عكس هذا الشعور بشكل إيجابي وقدمنا مبارة جيدة ونتيجة مرضية للكادر التدريبي والجماهير"، مبيناً أن" الفريق يواصل استعداداته بهمة عالية تحضيراً لمباراة يوم غد أمام زاخو ، وهنالك إصرار كبير من قبل اللاعبين في مواصلة نغمة الفوز والارتقاء في جدول الترتيب".وتحدث نصيف عن موقف مؤثر مر به أثناء المباراة قائلاً: " خلال الشوط الثاني رُفعت لافتة من وسط الجمهور، وإذا بها والدتي تهتف لمؤازرتي فتمالكني الشعور بالعبرة ، وما أن انتهت المباراة حتى أسرعت باحتضانها وأجهشت بالبكاء لأنها المرة الأولى التي أشاهدها على المدرجات.