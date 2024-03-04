جمعة الثامر: لقاء القوة الجوية استثنائي والنفط أعلن التحدي

2024-03-04 14:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – ميثم الخفاجيأكد مدير المكتب الإعلامي لنادي النفط الرياضي جمعة الثامر، أن فريقه دائماً ما يتعامل مع المباريات الجماهيرية والفرق القوية بشكل خاص، باعتبارها تشكل حافزاً كبيراً للاعبين في إثبات قدراتهم داخل المستطيل الأخضر .ويلتقي فريق النفط في تمام الساعة الخامسة مساءً بخصمه القوة الجوية، في مباراة لحساب الجولة الـ18 من منافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين في ملعب المدينة الدولي .وقال الثامر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" مباراة اليوم أمام القوة الجوية تعد تحدياً كبيراً للاعبينا وكذلك الكادر التدريبي والإدارة كونها تجمعنا مع أحد أقوى الفرق في الدوري هذا الموسم ومتصدر للائحة الترتيب "، مشيراً الى أن" المباراة تشكل حافزاً كبيراً للاعبين لإثبات قدراتهم وإطلاق روح التحدي، وهذا ما يميز فريق النفط عن باقي الفرق بأنه دائماً ما يتعامل مع المواجهات الجماهيرية والفرق القوية بشكل خاص، بدليل فوزه على فرق الشرطة والطلبة وتعادله مع الزوراء".وأضاف الثامر أن" الفريق بحالة جيدة وعلى أتم الاستعداد ولا توجد غيابات مؤثرة باستثناء اللاعب وليد كريم الذي تعرض الى حالة طرد في ‏المباراة الأخيرة أمام نفط ميسان أما المصابين فقد وضع الجهاز الفني ثقته بالبدلاء المتواجدين في إنجاز المهمة".وتابع الثامر :" نأمل من اللاعبين تقديم مباراة جيدة تليق باسم النادي وتعزيز الأداء المتميز الذي ظهر به في المباراة الأخيرة مع نفط ميسان، ويكون نداً قوياً ويعقد المهمة أمام القوة الجوية".