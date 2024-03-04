الخارجية: سياستنا تتضمن بناء علاقات متوازنة وتفعيل حضور العراق بالمحافل الدولية

2024-03-04 14:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع- وسام الملا

أكد وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي هشام العلوي، اليوم الاثنين، أن السياسة الخارجية تتضمن بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول وتفعيل حضور العراق في المحافل الدولية.

وقال العلوي، خلال لقاء ضمن فعاليات ملتقى الرافدين وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إننا "نعمل على تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي وأهمها إعادة العلاقات مع الدول العربية والجارتين تركيا وإيران وهناك اهتمام بإعادة العلاقات والاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي حيث زار رئيس الوزراء العديد من الدول الأوروبية ولدينا علاقات مهمة أيضا مع الصين التي تستورد من العراق مليون ونصف المليون برميل من النفط".

وأضاف أن "سياستنا الخارجية تتضمن بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول وتفعيل حضور العراق في المحافل الدولية، إذ إن العراق يعيش في محيط إقليمي ويواجه تحديات كبيرة".

وتابع أن "العراق يرى أن هناك مصلحة لإنهاء الصراع في المنطقة التي كلفت المنطقة الكثير من النزوح والدمار كما في سوريا واليمن وليبيا ومن مصلحة شعوب المنطقة الدفع للاستقرار السياسي"، لافتاً إلى أن "الشباب في المجتمع العراقي يحتاجون الى تعليم وفرص عمل ويكون لهم صوت والعراق عانى من التدخلات".