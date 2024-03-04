بعثة الاتحاد الأوروبي: اتفاق على استمرار عملنا في العراق

2024-03-04 14:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، اليوم الاثنين، عن اتفاق مع الحكومة والبرلمان على الاستمرار في عملها، فيما أكدت أنها ستحدث تغييراً في العراق، من خلال دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سايلر، خلال لقاء له ضمن فعاليات ملتقى الرافدين وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "لدينا اتفاق كامل مع الحكومة والبرلمان العراقيين للاستمرار في عملنا"، مردفاً بالقول: "سوف نستمر ونساعد العراق، ولدينا إطار سياسي واضح فهمه المجتمع العراقي، ونحصل على الكثير من الإيجابية".

وأضاف سايلر، أن "البعثة تأتي ببرنامج محدد ولديها اتفاقيات مع العراق، وتم الاتفاق على المضي بها"، مشيراً إلى أن "العراق أعلن القيام بواجباته تجاه حقوق الإنسان".

وتابع: "خلال تعاوننا مع العراق نضع حقوق الإنسان ضمن اتفاقياتنا"، مضيفاً: "نستطيع أن نحدث التغيير من خلال دعم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجهوده الاقتصادية".