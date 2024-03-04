افتتاح مركز تأهيلي لمدمني ومتعاطي المخدرات في ديالى

2024-03-04 14:48:01 - المصدر: واع

ديالى – واع- ثائر هاديأعلنت محافظة ديالى، اليوم الاثنين، عن افتتاح مركز تأهيلي لمدمني ومتعاطي المخدرات في المحافظة.وقال محافظ ديالى كريم الآغا ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا المركز يؤهل مدمني المخدرات ويعيدهم الى المجتمع مرة أخرى ليكونوا مواطنين طبيعيين ويعشون بين عوائلهم وبيئتهم بصورة اعتيادية كما كانوا قبل التعاطي للمخدرات"، مؤكداً "عزم الإدارة المحلية بجميع مفاصلها الموجودة في المحافظة القضاء على هذه الظاهرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية".من جانبه، أوضح قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيدي، لوكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "الهدف من افتتاح هذا المركز هو لمعالجة المدمنين المغرر بهم لتعاطي آفة المخدرات، إذ إن هذه الظاهرة الهدف منها تدمير المجتمع وهي لا تقل بخطورتها عن إرهاب داعش"، مبيناً أن "آفة المخدرات أسهمت بانهيار مجتمعات بالكامل".بدوره، أشار مدير دائرة صحة ديالى حيدر جاسم، إلى أن "المركز ضم أحدث الأجهزة الطبية ويدار المركز بإشراف أطباء من مختلف الاختصاصات وكادر مختبري واخصائيين نفسيين ومقيم أقدم والجميع يقومون بواجباتهم تجاه الداخلين لهذا المركز من الناحية الصحية والنفسية لإعادة تأهليهم وعودتهم الى حياتهم الطبيعية".وذكر سلمان العزاوي أحد شيوخ عشائر ديالى، "أننا مستعدون لتقديم المساعدة لمديرية مكافحة المخدرات في القضاء على آفة المخدرات ونساندهم في محاربة هذا الوباء الذي يفتك بشباب محافظتنا".