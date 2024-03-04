مسعود بارزاني: إلغاء كوتا المكونات ضرب للشراكة والتعايش

2024-03-04 14:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الإثنين، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء كوتا المكونات في انتخابات برلمان إقليم كوردستان هو ضرب للشراكة والتعايش.

جاء ذلك خلال استقباله في مصيف صلاح الدين، السفير الاسترالي لدى العراق غلين مايلز، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن انتخابات برلمان كوردستان المزمع اجراؤها في العاشر من حزيران للعام الحالي، وعن صعوبة إجراء انتخابات برلمان كوردستان دون مشاركة المكونات جميعاً.

ونقل البيان عن الزعيم بارزاني قوله، إن "الغاء كوتا المكونات هو ضرب للشراكة والتعايش الذي حرصنا عليه باستمرار، كون التعايش أحد الأسس التي تقوم عليها المشاركة في العملية السياسية في كوردستان، وأن المكونات هم جزء من شعبنا الكوردستاني ويتعذر عليهم الحصول على تمثيل بسبب شدة المنافسة".

أما عن بقاء قوات التحالف الدولي في العراق ، فقد اشار الرئيس بارزاني إلى "أنها مسألة وطنية وتتعلق بجميع المكونات والتي عليها ان تدرك مخاطر عودة الإرهاب مجدداً".

من جانبه، اشاد السفير الاسترالي بالعلاقات الثنائية بين استراليا وإقليم كوردستان ، داعياً إلى المزيد من توطيد العلاقات بين الطرفين.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم 21 شباط 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا"، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.