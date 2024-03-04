2024-03-04 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم، خطابا رسميا إلى ريال مدريد، من أجل التمهيد لاستدعاء إبراهيم دياز إلى منتخب “أسود الأطلس”، بداية من التوقف الدولي المقبل. وكتب خوسيه فيليكس دياز، الصحفي بصحيفة “ماركا”، على حسابه بمنصة “إكس”:”أرسل الاتحاد المغربي، الوثائق الرسمية إلى ريال مدريد لإعلامه بوجود إبراهيم دياز في القائمة الأولية لأسود الأطلس في […]

ظهرت المقالة رسميا.. استدعاء نجم ريال مدريد في اللائحة الأولية لمنتخب المغرب أولاً على ايرث نيوز.