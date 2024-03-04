2024-03-04 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين، إنه بعد تغيير النظام السياسي في العراق سنة 2003 تمكن القضاة من الضغط على الجهات المختصة والعودة لاستقلالية السلطة القضائية بشكل كامل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بموجب الدستور. وبحسب بيان لمكتبه الاعلامي ورد” ايرث نيوز” أن مبدأ الاستقلال التام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية […]

ظهرت المقالة القاضي زيدان: استقلال القضاء الحقيقي ساهم في تعزيز مبدأ سيادة القانون أولاً على ايرث نيوز.