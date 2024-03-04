2024-03-04 15:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت وزارة العــدل، اليوم الاثنين، عن إطلاق سراح (100) حدثا خلال شهر شباط لعام 2024. وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “عدد المطلق سراحهم من مختلف الاقسام الاصلاحية التابعة لها خلال شهر شباط الماضي لعام 2024 والبالغ عددهم (100) حدثاً”. واضافت أنها “تتابع بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد انتهاء […]

ظهرت المقالة العدل تعلن إطلاق سراح (100) حدث خلال شهر شباط الماضي أولاً على ايرث نيوز.