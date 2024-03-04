بحضور الجابري فريق دعم المرأة الانتخابي يعقد ورشة للدروس المستخلصة

2024-03-04 15:00:04 - المصدر: مفوضية الانتخابات

اقامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورشة للدروس المستخلصة لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم 2023 بحضور رئيس فريق الدعم الانتخابي للمرأة عضو مجلس المفوضين الدكتورة (احلام الجابري) وعضو مجلس المفوضين القاضي (علي رشيد محمد) وفريق الامم المتحدة للمساعدة الانتخابية وبمشاركة منسقي فرق الدعم في المكاتب الانتخابية كافة. وتناولت الورشة التي اقيمت في محافظة

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