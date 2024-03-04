2024-03-04 15:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سحبت يوم الاثنين، قرعةُ بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً الخامسة التي يستضيفها الاتحادُ السعودي بمدينةِ الإحساء من 20 إلى 26 آذار/مارس 2024.

وأقيمت القرعةُ في مقرِّ اتحاد غرب آسيا لكرة القدم في عمان، وتم نقلها مباشرةً عبر قناةِ الاتحاد على يوتيوب.

وتشارك في البطولةِ السعودية والأردن والعراق والإمارات، وهي من ضمن المنتخباتِ التي تأهلت عن منطقة غرب آسيا إلى النهائيات القارية – قطر 2024، والتي كانت أبدت وأكدت مشاركتها في البطولة، إضافةً إلى منتخبات كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر كضيوفٍ، وتلبيةً لدعوةٍ خاصةٍ من اتحاد غرب آسيا لهم للمُشاركةِ في هذه النسخة.

وأسفرت القرعةُ عن توزيع المنتخبات على أربع مجموعات، بواقع منتخبين بكل مجموعة، ضمت الأولى السعودية والأردن، فيما جاءَ منتخبا كوريا الجنوبية وتايلاند بالمجموعةِ الثانية، ومنتخبا مصر والإمارات في الثالثة، ومنتخبا أستراليا والعراق بالمجموعةِ الرابعة.

وبحسب نظام البطولةِ يتواجه طرفا كل مجموعةٍ بمباراة واحدة بالدور الأول، ثم ينتقل المنتخبُ الفائز بكل مباراةٍ إلى الدور قبل النهائي، الذي يشهد مواجهةَ بطلي المجموعتين الثالثة والرابعة من جهة، وبطلي المجموعتين الأولى والثانية من جهةٍ أخرى، وبعد ذلك يتأهل الفائزان إلى المباراةِ النهائية، على أن يلتقي الخاسران لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

وبالمقابل ستستمر المنتخباتُ الخاسرة بالدور الأول بخوض مبارياتٍ لتحديد المراكز من الخامس للثامن.

ووفقاً لجدول المباريات والقرعة، تفتتح البطولةُ يوم 20 آذار/ مارس 2024 عبر إقامة أربع مباريات، بحيث يشهد ستاد الأمير عبدالله بن جلوي مباراتين بين وأستراليا والعراق عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وبين مصر والإمارات عند الساعة الحادية عشرة مساءً، وكذلك الأمر يستضيف ملعبُ نادي الفتح مباراتين بالتوقيتين ذاتهما، بين أستراليا وتايلاند وبين السعودية والأردن على التوالي.