2024-03-04 15:00:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عُقِد، اليوم الاثنين، اجتماع بين مدرب المنتخب العراقي الوطني العراقي كاساس ومدربي المنتخبين الأولمبي والشباب راضي شنيشل وعماد محمد، جرى خلاله مناقشة الاستعدادات للتصفياتِ الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم ونهائيات أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية ومنتخب الشباب في بطولةِ غرب آسيا.

وحضر الاجتماع بحسب بيان لاتحاد الكرة، ورد لوكالة شفق نيوز، عضوي المكتب التنفيذي غانم عريبي ومحمد ناصر والملاك التدريبي المساعد للمنتخب الوطني والمديرين الإداريين للمنتخب الوطني مهدي كريم والأولمبي عبد الجبار هاشم ولمنتخب الشباب نديم كريم.

وتحدث عُضو المكتب التنفيذي غانم عريبي عن أهميةِ استمرار اللقاءات والاجتماعات بين مدربي المنتخبات الوطنية لتوحيد الرؤى والوصول إلى أفضل السُبل لتطوير الأداء في المنتخباتِ الوطنية.

وتناول اللقاء الحديث عن المشاركات المقبلة للمنتخبات الوطني والأولمبي والشباب، والسعي إلى تحقيق أفضل النتائج في التصفياتِ الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم ونهائيات أمم آسيا للمنتخبات الأولمبية ومنتخب الشباب في بطولةِ غرب آسيا.

وتم التطرقُ إلى التعاون بين مدرب المنتخب الوطني كاساس ومدربي المنتخبين راضي شنيشل وعماد محمد، والتنسيق المتواصل في عمليةِ اختيار اللاعبين وأساليب اللعب المتبعة في المباريات.

وأبدى مدربو المنتخبات الوطنية التعاون التام بينهم بما يخدم مشوار المنتخبات في البُطولاتِ المقبلة.

وعرض مدربُ المنتخب الوطني كاساس عدداً من حالات اللعب التي تم استخدامها في بطولة آسيا الأخيرة التي أقيمت في قطر، وكذلك لمباريات دوري نجوم العراق.