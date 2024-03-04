القاضي زيدان من مدريد: استقلال القضاء حقق لنا حرية اتخاذ القرار

2024-03-04 15:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، ان استقلال القضاء حقق لنا حرية اتخاذ القرار.

وقال القاضي زيدان في كلمة له خلال ورشة العمل التي حضرها عن (استقلال القضاء وسيادة القانون) في مدريد عاصمة اسبانيا، بحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته "بغداد اليوم" أنه "بعد تغيير النظام السياسي في العراق سنة 2003 تمكن القضاة من الضغط على الجهات المختصة والعودة لاستقلالية السلطة القضائية بشكل كامل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية بموجب الدستور".

وأضاف زيدان، أن "مبدأ الاستقلال التام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية حقق لنا حرية اتخاذ القرار سواء في القضاء العادي أو القضاء الدستوري".

وتابع أنه "بفضل استقلال القضاء الحقيقي استمر القضاء في اداء مهامه في تعزيز سيادة القانون".

يذكر أن رئيس المجلس زار العاصمة الإسبانية مدريد لحضور احتفالية الجمعية الحقوقية العالمية بناء على دعوة من رئيس الجمعية خافيير كريماديس والتي تتضمن ورش عمل في عدة مواضيع منها استقلال القضاء وسيادة القانون بمشاركة عدد من رؤساء المحاكم العليا والمحاكم الدستورية وقضاة وحقوقيين من مختلف دول العالم.