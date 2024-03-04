السوداني يصل قضاء سنجار على رأس وفد حكومي

2024-03-04 15:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،اليوم الاثنين (4 آذار 2024)، إلى قضاء سنجار على رأس وفد حكومي.

وذكر مكتب السوداني الاعلامي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء يصل قضاء سنجار، على رأس وفد حكومي يضمّ وزير الصحة ومحافظ نينوى ورئيس هيأة إعمار المناطق المحررة ورئيس صندوق إعمار سنجار وسهل نينوى ووكيل وزارة التخطيط ونائب قائد العمليات المشتركة وعدداً من المستشارين والمسؤولين".