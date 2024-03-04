وزيرة الهجرة لوفد أمريكي: العوامل التي أدت إلى النزوح انتهت ويجب إغلاق الملف نهائيا

2024-03-04 15:36:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الاثنين (4 اذار 2024)، ان العوامل التي أدت إلى النزوح قد انتهت ويجب إغلاق الملف نهائيا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، استقبلت في مقر الوزارة وسط العاصمة بغداد، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في مكتب شؤون الشرق الأدنى فيكتوريا تايلور والوفد المرافق لها، بحضور السفيرة الامريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي".

وأضاف البيان ان "اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة، كما تم مناقشة خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد بشكل كامل والتوصيات الحكومية الخاصة بذلك وفق التوقيتات التي أقرها مجلس الوزراء".

وقدمت جابرو بحسب البيان، "شرحا مفصلا عن الإجراءات الحكومية التي ساهمت في تعزيز الاستقرار بمناطق العودة والدعم المقدم للأسر النازحة الراغبة بالعودة الطوعية"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "العوامل التي أدت إلى النزوح قد انتهت ولابد أن يغلق هذا الملف نهائيا بالتنسيق مع الجهات المعنية".

وتابع البيان "كما بحث اللقاء، أوضاع المكون المسيحي في البلاد والمكونات الأخرى وضرورة الحفاظ على تواجدهم ودعم استحقاقاتهم على كافة الأصعدة".