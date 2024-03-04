شرطة ذي قار تعلن سيطرتها على قضاء الإصلاح ومصادرة أعداد كبيرة من الأسلحة

2024-03-04 15:42:02 - المصدر: واع

الناصرية – واع – نصار الحاج

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، فرض سيطرتها على قضاء الإصلاح في المحافظة، فيما أشارت الى مصادرة أعداد كبيرة من الأسلحة والأعتدة.

وقال قائد الشرطة اللواء مكي شناع لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نزاعاً عشائرياً حصل يوم أمس في قضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار، حيث توجهت قوة من شرطة ذي قار والشرطة الاتحادية لفرض الأمن وفض النزاع"، مبيناً أن "القوة باشرت فض النزاع وتمكنت من بسط سيطرتها على المنطقة".

وأضاف أنه "أثناء تقدم القوة وترجل مدير استخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار العميد (عزيز شلال جهل) من العجلة الأمنية، تعرض الى إطلاق نار من أحد المنازل القريبة أدى الى استشهاده في الحال"، لافتاً الى أنه "تم فض النزاع وفرض السيطرة على المنطقة خلال أقل من ساعة من اندلاعه".

وتابع أن "القوات الأمنية شنت حملة مداهمة في القضاء فجر اليوم، وتم تنفيذ أوامر قبض بحق عدد كبير من المتهمين ومصادرة أعداد كبيرة من الأسلحة والاعتدة من مختلف الأنواع"، موضحاً أن "الوضع الأمني في القضاء مستقر حالياً".

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن عدد الملقى القبض عليهم بقضاء الإصلاح ارتفع إلى أكثر من 100 متهم، مشيرة الى أن قوات وزارة الداخلية تواصل عمليات المداهمة والتفتيش في القضاء.