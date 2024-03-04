مهرجان دولي في السليمانية بمشاركة مئة شركة محلية واجنبية

2024-03-04 15:48:11 - المصدر: قناة الثامنة

تتواصل فعاليات المهرجان الدولي للربيع في السليمانية، بمشاركة اكثر من 100 شركة محلية واجنبية، ويستمر لعشرة أيام. يتجولون من مكانٍ لآخرَ.. من أجل شدِّ انتباهِ الزبائن، الى السلع المعروضة ... أعضاء فريق افتاب تلايي من لورستان، حضروا بزيِّهم الأصيلِ الى السليمانية للمشاركة في مهرجان الربيع. فريدون سباهون المشرف على الفريق " نحن جئنا من ايران،.. وعندما نتوجه الى أي مهرجان، نستعرض فعالياتنا من اجل إسعادِ الناس، والتعريفِ بآصالة موسيقانا.." هنا معرِض السليمانية الدولي، حيث تقوم الشركات المحلية والأجنبية في الدورة السادسة لمهرجان الربيع في السليمانية، بعرض سلعِها وبضائعِها واحتياجاتِ المواطنينَ. احدى البائعات " أسعارُ نتاجاتِنا مناسبِةٌ باستمرار مع الوضع المادي