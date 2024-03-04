بافل جلال طالباني: يجب بقاء القوات الاميركية في العراق

2024-03-04 15:48:11 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني الاثنين على ضرورة بقاء القوات الاميركية في العراق. وقال طالباني في كلمة خلال اعمال ملتقى الرافدين للحوار في العاصمة بغداد ان تهديد داعش مازال مستمرا على العراقيين، والقوات الامنية العراقية بحاجة الى استشارة القوات الاجنبية. واضاف ان اميركا ليست محتلة في العراق ويجب ان تشعر بالامان، ونحن الان في مرحلة حساسة، ويجب تمتين علاقتنا مع اميركا. واوضح رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني ان ايران لها دور في المنطقة وعلى الجميع ان يعي ذلك. وبشأن العلاقات بين العراق واقليم كوردستان، اعلن بافل جلال طالباني ضرورة ان يدعم العراق، اقليم كوردستان، مبينا ان الكورد لديهم