2024-03-04 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمجلس محافظة نينوى، عُقد في قضاء سنجار غرب المحافظة. وبارك السوداني بحسب بيان لمكتبه الاعلام ورد ط ايرث نيوز” في مستهلّ الاجتماع لأعضاء المجلس نيلهم ثقة أبنائها، مؤكداً أن مجالس المحافظات محطة اختبار للحكومات المحلية لأداء مهامّها”، مشيراً إلى” حاجة المحافظة لجهد مضاعف؛ إثر […]

ظهرت المقالة السوداني: خصصنا 50 مليار دينار لصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى أولاً على ايرث نيوز.