2024-03-04 15:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تعرض بيتر فيديريكو لاعب ريال مدريد المعار إلى فالنسيا، إلى وابل من الإهانات العنصرية من بعض جماهير الملكي، عقب مباراة الفريقين (2-2) السبت الماضي، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني. ودخل صاحب الـ21 عاما بديلا في الدقيقة 73، وقدم أداء مميزا في المباراة، وكاد أن يسجل هدفا يمنح فريقه الانتصار، علما بأنه رحل […]

ظهرت المقالة “إهانات وشتائم”.. فالنسيا يدين “الهجوم العنصري” من جماهير ريال مدريد أولاً على ايرث نيوز.